Aguero: «Agora aproveitam a onda de elogios mas há uns tempos todos me criticavam»

Sergio Agüero, jogador argentino que está de saída do Manchester City, falou, esta terça-feira, com os seus seguidores no Twitch, acerca das críticas das quais tem sido alvo nos últimos meses.





"Agora, todos aproveitam a onda de elogios por causa do meu recorde [tornou-se no jogador da Premier League com mais golos por um só clube, superando Wayne Rooney]. Todos dizem que sou grande, que o recorde é espetacular, quando há uns meses me estavam a criticar. Mas não se pode dizer nada. Prefiro estar concentrado nos jogos da seleção, apesar de toda a gente estar à espera do mínimo erro. E se acontecer alguma coisa, já sabem que a primeira coisa que vão dizer na Argentina é que sou eu que estou a causar o problema", desabafou o jogador.Segundo relata o site espanhol 'Sport', Agüero tem sido acusado de não se focar tanto no seu futebol desde que começou o seu canal de streams, acusação à qual o argentino respondeu, de forma concisa: "Isso não tem nada a ver".