Guardiola aponta à estreia de Haaland com o Bayern: «Se não cair da cama e partir o tornozelo»

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, abordou esta sexta-feira o particular que a formação inglesa vai disputar frente ao Bayern Munique no Lambeau Field, em Wisconsin, à meia-noite de sábado para domingo, apontando à estreia de Erling Haaland."Se não tiver nenhum problema no treino, não se sentir mal durante a noite ou não cair da cama e partir o tornozelo, vai jogar", começou por dizer o técnico espanhol em tom de brincadeira, antes de deixar muitos elogios ao clube bávaro."O Bayern é sempre uma equipa forte. Não tem só a ver com os títulos, tem a ver com a qualidade de jogo. Vão encontrar soluções [para as saídas]. O coração da equipa ainda está lá - Neuer, Kimmich. E Sadio Mané é um jogador excecional em todos os sentidos. De Ligt é um jovem, mas foram duas contratações muito boas, é normal. Quando estas equipas ligam, os jogadores vão", rematou.Recorde-se que, até ao momento, os citizens apenas disputaram uma partida na pré-temporada, a vitória frente ao América do México (2-1)