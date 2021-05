Guardiola rende-se a Messi mas atira: «Nunca treinei ninguém com o potencial de Foden»

Pep Guardiola aproveitou uma entrevista com o ex-internacional inglês, Rio Ferdinand, em vésperas de final da Champions, onde o Manchester City defronta o Chelsea, para responder a algumas questões relacionadas com Messi, Foden e com ao facto de já ter sido derrotado duas vezes esta época pela equipa de Thomas Tuchel.





Quando questionado se o jogador inglês é o futebolista mais talentoso que já treinou, Guardiola foi muito claro: "O melhor é Messi, claro. Mas não o treinei aos 17 anos, como fiz com Foden. Nunca vi um jogador com este potencial. As coisas que faz, a atitude que tem nos grandes momentos, a sua tranquilidade, a facilidade que tem em recuperar quando comete um erro...", explicou.Já sobre o facto de a já ter perdido duas vezes frente ao Chelsea esta temporada, o técnico do Manchester City mostra-se tranquilo: "Sei como preparar esta final. O jogo de sábado é um jogo novo, veremos o que se vai passar", afirmou, completando ainda que "se tivesse sido o City a vencer os dois jogos, teria dito o mesmo".Recorde-se que Manchester City e Chelsea defrontam-se amanhã às 20h00, em jogo a contar para a final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão