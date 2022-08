Guardiola sobre Bernardo Silva: «Gosta muito do Barcelona...»

Pep Guardiola abordou esta quarta-feira, à margem do jogo particular disputado entre Barcelona e Manchester City (3-3) , a situação de Bernardo Silva no plantel da formação inglesa, garantindo que apesar do médio português "gostar muito" dos catalães, o desejo do técnico é que o jogador, "um dos melhores" que já teve, fique."É nosso jogador. Queremos que fique connosco porque é muito importante. Dito isto, não quero que ninguém esteja insatisfeito. Mas também não quero que saia porque é um jogador superlativo. Como jogador e como pessoa, é dos melhores que já tive. É o melhor jogador em qualquer competição", começou por dizer Guardiola.E acrescentou: "Se chegar uma oferta ainda faltam sete dias [para o fecho do mercado], e se o Bernardo sair precisamos de ir ao mercado e não vai ser fácil. De qualquer das maneiras, o Bernardo gosta muito do Barcelona".Xavi, treinador dos catalães, foi também questionado acerca do interesse no internacional português, mas optou por ser breve na resposta. "Quem é que não gosta dele? Ou de Haaland, ou de De Bruyne? [Bernardo] Silva tem uma grande tomada de decisão, protege muito bem a bola, é muito bom. Depende do Manchester City", concluiu.