João Cancelo bloqueia páginas de apoio ao Manchester City nas redes sociais

João Cancelo’s Instagram account is no longer active ? — mcfc lads (@mcfc_lads) January 30, 2023

Poucas horas depois de deixar o Manchester City e rumar à Alemanha para assinar com o Bayern Munique , João Cancelo continua a dar sinais do seu descontentamento no que diz respeito à sua relação com a formação inglesa. Desta feita, o internacional português bloqueou, nas redes sociais, várias páginas de apoio aos citizens, cenário que, uma vez mais, causou alvoroço entre os adeptos."A conta de João Cancelo foi desativada", escreveu inicialmente a página 'mcfc_lads', pouco tempo antes de, num novo tweet, atualizar o sucedido."Atualização: João Cancelo bloqueou-nos no Instagram", anunciou posteriormente a página em questãoRecorde-se que Cancelo, de 28 anos, terá deixado o Manchester City depois de se desentender com o treinador Pep Guardiola , levando à deterioração da relação entre ambos. O jogador, recorde-se, perdeu o lugar para o holandês Nathan Aké após o Mundial.