João Cancelo despede-se do Manchester City e Bruno Fernandes comenta

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Cancelo (@jpcancelo)

João Cancelo despediu-se esta terça-feira do Manchester City. O internacional português, refira-se, vai reforçar o Bayern Munique, num negócio que deverá envolver um empréstimo até ao final da temporada com opção de compra."Uma vez citizen, citizen para sempre. Obrigado", escreveu o lateral no Instagram, numa publicação que já conta com comentários de companheiros de equipa e seleção."De outro nível", aplaudiu Bruno Fernandes. "Craque", atirou Zinchenko, num post onde Rúben Dias, central da formação inglesa, reagiu com um coração.Cancelo, recorde-se, deixa o Manchester City depois de perder o lugar para Aké desde que regressou do Mundial, altura em que a sua relação com Pep Guardiola se começou a deteriorar