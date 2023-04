Nasri recorda discussão acesa com Guardiola no Man. City: «Baixa o tom de voz, não sou uma criança»

Samir Nasri, antigo internacional francês, recordou um desentendimento que teve com Pep Guardiola no Manchester City em 2016, que acabou por fazer com que fosse emprestado ao Sevilha nessa temporada. O ex-jogador, agora com 35 anos, garantiu que precisou mesmo de pedir ao treinador espanhol - que estava muito exaltado - para baixar o tom de voz."Tivemos algumas reuniões [de pré-época]. No primeiro dia, ele chamou-me ao gabinete dele e perguntou-me: 'O que queres fazer?'. Eu respondi-lhe: 'És tu que decides se contas comigo ou não'. E ele disse: 'Eu conto contigo se estiveres bem mentalmente'", começou por revelar Nasri ao jornal francês 'L'Équipe'.E prosseguiu: "Depois faço o primeiro treino e as coisas correm bem, ele ficou contente. No dia a seguir, volta a chamar-me e começa a gritar comigo por causa do meu peso. Descobriu porque nos pesávamos todos os dias. Foi aí que lhe disse: 'Baixa o tom de voz, não grites comigo. Não sou uma criança, tenho 29 anos. Guardiola respondeu-me: 'Tens razão, desculpa'", lembrou.Nasri justificou o excesso de peso com as graves lesões que contraiu ao longo da carreira e que, segundo o mesmo, mudaram o seu estilo de vida. "Talvez as férias tenham sido uma escapatória para mim, um período para fazer o que eu quisesse. Vinha de uma temporada difícil [ficou quatro meses de fora por lesão em 2015/16] e aconteceu muita coisa na minha vida", rematou.Nasri, recorde-se, colocou um ponto final na carreira em 2021 . Em 2018 foi suspenso por vários meses depois de ter sido acusado de uso de doping