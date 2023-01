O lançamento em modo 'míssil' de Kyle Walker que obrigou Bernardo Silva... a 'aterrar'

What did Bernardo Silva do to upset Kyle Walker pic.twitter.com/c1Dt3xhE4u — SPORTbible (@sportbible) January 5, 2023

Kyle Walker tem sido um dos mais recentes destaques do Manchester City e na vitória desta quinta-feira diante do Chelsea (1-0) , a história... não foi diferente. Depois de há uma semana se ter 'desentendido' com uma câmara no banco dos citizens, o lateral inglês esteve agora envolvido num lance caricato com Bernardo Silva, quando tentou entregar-lhe a bola num lançamento de linha lateral mas acabou por colocá-la com tanta força que o português... precisou de se desviar.O lance, de resto, motivou gargalhadas até dos comentadores.