Assistir a jogos na pele... de Bruno Fernandes? Donos do Man. United planeiam negócio de milhões

O 'Daily Express' dá conta de um novo modelo de negócio que os Glazers, a família que detém o Manchester United, pretende explorar nos próximos tempos e que pensa que pode vir a render "quantidades enormes de dinheiro" ao clube. Segundo a mesma fonte, tudo passaria por fazer com que os jogadores usassem câmaras na zona do peito durante as partidas para, posteriormente, essa experiência ser 'vendida' aos adeptos, que poderiam rever os encontros pela perspetiva dos seus atletas preferidos.De acordo com aquela publicação, os responsáveis do clube aprovam a ideia e veem na realidade aumentada uma "grande oportunidade" para gerar lucros, com jogadores como Marcus Rashford e Bruno Fernandes a poderem render somas avultadas neste modelo de negócio.Refira-se que, na pré-temporada, a Premier League ensaiou a utilização de câmaras no peito de alguns jogadores. Bruno Guimarães, do Newcastle,[ver vídeo acima].