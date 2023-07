Premier League partilha imagens incríveis do Newcastle-Aston Villa pela perspetiva de Bruno Guimarães

A carregar o vídeo ...

Depois de ter partilhado imagens do golaço de Harry Wilson no particular entre o Fulham e o Brentford (3-2) a partir da perspetiva do árbitro, a Premier League voltou, esta quarta-feira, a fazer a mesma coisa, desta feita ao mostrar o empate no jogo de pré-temporada entre Newcastle e Aston Villa (3-3) através de uma câmara que esteve ao peito do médio brasileiro Bruno Guimarães. (: Premier League)