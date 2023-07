A carregar o vídeo ...

O Fulham defrontou este domingo o Brentford por 3-2, numa partida disputada nos Estados Unidos, no âmbito da Premier League Summer Series. Aí, fazendo uso das várias tecnologias que por lá já se utilizam, os norte-americanos captaram imagens do jogo a partir da visão do árbitro. O vídeo, divulgado pela Premier League, é incrível.