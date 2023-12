Bruno Fernandes e o momento díficil do Man. United: «Pensas 'será que sou bom para estar aqui?'»

Bruno Fernandes mostrou-se, esta terça-feira, muito feliz com grande reviravolta do Manchester United frente ao Aston Villa (3-2) e referiu que os red devils têm de continuar a acreditar que são capazes de dar a volta ao momento menos positivo que atravessam."A crença tem de estar lá, porque se não acreditarmos uns nos outros vai ser difícil. Claro que nos últimos tempos temos passado por alguns momentos assim, onde até desacreditamos em nós próprios. Começas a pensar: 'Será que sou bom o suficiente para estar aqui?'. Quando as coisas não estão a correr bem, é normal [pensar assim]. O importante é a maneira como dás a volta a isso", referiu o internacional português à 'Amazon Prime' após a partida."Toda a equipa sabia que tínhamos de continuar a fazer um esforço. Sabíamos que se conseguíssemos marcar o primeiro golo da 2.ª parte, podíamos mudar o rumo do jogo. Temos treinado muito para criar oportunidades e para fazer golos. Enquanto jogador do Manchester United, sabes que vais ser criticado, mas para jogar a este nível é preciso saber lidar com isso", acrescentou.Questionado acerca da 'chegada' de Jim Ratcliffe, bilionário britânico que adquiriu recentemente 25% do emblema inglês , Bruno Fernandes assegurou que os bastidores não interferem com aquilo que a equipa faz dentro de campo."Não [muda] muita coisa, não vamos mudar aquilo que fazemos. A menos que invistam dinheiro e tragam alguns jogadores. Mas nós é que temos de fazer a diferença dentro de campo. Vemos tudo o que se passa nos jornais e na comunicação social, é impossível não ver. Sabemos o que se passa no clube mas precisamos de nos focar no que podemos controlar", rematou.Refira-se que o Manchester United, já eliminado das competições europeias - terminou o Grupo A da Liga dos Campeões na última posição atrás de Bayern Munique, Copenhaga e Galatasaray -, ocupa o 6.º lugar da Premier League com 31 pontos.