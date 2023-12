Oficial: Sir Jim Ratcliffe adquire 25% do Man. United por 1.4 mil milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Agora sim está confirmado. O bilionário britânico Sir Jim Ratcliffe adquiriu 25% do Manchester United por uma verba estimada de 1.25 mil milhões de libras (1.4 mil milhões de euros), num acordo que contempla o controlo total das operações de futebol do clube por parte da INEOS, o grupo detido por Ratcliffe.Como parte deste negócio, que ainda terá de ser aprovado pela Premier League, o bilionário de 71 anos irá igualmente providenciar cerca de 270 milhões de euros para futuros investimentos em Old Trafford.