Diogo Dalot após renovar com o Man. United: «Estamos no início de uma viagem especial»

Após renovar contrato com o Manchester United até 2028 , Diogo Dalot disse ter prolongado o vínculo aos red devils com "alegria", visto que "queria muito ficar" no clube inglês."Jogar pelo Manchester United é uma das maiores honras que se pode ter no futebol", referiu o lateral-direito, de 24 anos, em declarações ao site do emblema inglês. O internacional português realçou ainda a "excelente temporada, tanto coletivamente como a nível individual" no Manchester United, que ainda pode juntar a Taça de Inglaterra - defronta o Manchester City na final, no domingo - à Taça da Liga inglesa, conquistada em fevereiro.Diogo Dalot dirigiu-se também aos adeptos dos red devils, assegurando que os jogadores sentem estar "no início de uma viagem especial" e garantiu ter "uma dedicação incansável" para ajudar o clube a "atingir os objetivos e a fazer com que se orgulhem desta equipa".