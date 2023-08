Funcionários "indignados" e jogadoras "preocupadas": regresso de Greenwood gera revolta no Man. United

A imprensa inglesa avança que vários funcionários do Manchester United estão "indignados" com o facto de, nos últimos dias, o clube ter levantado a possibilidade de reintegrar Mason Greenwood , depois do avançado ter sido ilibado de todas as acusações de violação das quais era alvo.Segundo o 'The Guardian', os funcionários em questão sentem-se "envergonhados" pelo facto dos red devils ponderarem dar uma segunda oportunidade ao jogador.As jogadoras da equipa feminina do Manchester United também se mostraram preocupadas com um eventual regresso do inglês aos centro de treinos. O sentimento geral, refere a mesma fonte, é de "frustração".No entanto, a maioria do staff da equipa inglesa que trabalha com a vertente futebolística masculina é a favor do regresso de Greenwood.Recorde-se que Greenwood, de 21 anos, foi suspenso há 17 meses, depois de ter sido preso em janeiro do ano passado, acusado de violação. Foi entretanto, ilibado pelas autoridades, com a procuradoria a desistir de todas as acusações, mas ainda aguarda o desfecho de uma investigação interna, levada a cabo pelo clube.