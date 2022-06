Manchester United anuncia saída de Juan Mata

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Manchester United (@manchesterunited)

À semelhança do que aconteceu esta quarta-feira com Paul Pogba Jesse Lingard , o Manchester United anunciou hoje mais uma saída: desta vez a de Juan Mata, médio espanhol que estava em final de contrato com os red devils.Recorde-se que Mata chegou ao clube em 2014, proveniente do Chelsea, por um valor a rondar os 44 milhões de euros.