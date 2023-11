Manchester United justifica ausência de Rashford do jogo com o Fulham

Marcus Rashford não foi convocado para o Fulham-Manchester United deste sábado. O avançado inglês levou um raspanete público do treinador Erik ten Hag depois de ter passado a noite numa discoteca, a celebrar o seu aniversário, a seguir à pesada derrota, por 3-0, com o Manchester City e o treinador não gostou. No entanto, o Manchester United justifica a ausência do jogador neste encontro com o Fulham com uma lesão de última hora, sofrida num treino."Levou uma forte pancada na perna e nem conseguiu terminar a sessão", esclareceu o clube num comunicado emitido esta manhã, já depois de se conhecer os convocados. Na entrevista pré-jogo à TNT Sports, Ten Hag confirmou a situação: "Viajou connosco mas não está em condições. Fez um teste esta manhã mas [a perna] não estava bem suficiente", sublinhou.