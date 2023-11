Rashford passa noite em discoteca após derrota no dérbi e Ten Hag estala: «É inaceitável»

A pressão sobre Erik ten Hag não pára de aumentar. Como se não bastassem os maus resultados, o treinador holandês do Manchester United tem também de lidar com questões disciplinares. Depois de Jadon Sancho,, agora foi Marcus Rashford, que passou a noite numa discoteca depois do dérbi com o City (que os red devils perderam por), a celebrar o seu 26.º aniversário."Falei com ele sobre isso. É inaceitável! Pediu desculpas e é isso. Para nós é um assunto interno", explicou Ten Hag na antevisão do jogo de hoje, com o Fulham.Rashford não deverá ser multado, uma vez que a celebração não aconteceu 48 horas antes do jogo seguinte, com o Newcastle, mas de qualquer forma irritou o treinador, que não gostou de ver um dos seus principais jogadores em festa poucas horas pois de uma humilhante derrota no dérbi.Seja como for, o assunto parece estar ultrapassado: "Ele está muito motivado para corrigir a situação, está totalmente connosco. Cometeu um erro, mas isso não quer dizer que não esteja comprometido. Vejo todos os dias o que ele faz nos treinos."