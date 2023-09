Fora do balneário, do centro de treinos e até da cantina: Jadon Sancho banido das instalações do Man. United

A imprensa inglesa relata esta terça-feira que Jadon Sancho foi proibido de frequentar as instalações da equipa principal do Manchester United. O jogador recusa-se a pedir desculpas a Erik ten Hag, na sequência de uma mensagem que deixou nas redes sociais, e está a travar um braço de ferro com o treinador que pode terminar com a sua saída do clube na próxima janela de transferências.



Sancho escreveu no Twitter que se tinha tornado num "bode expiatório", depois de ter sido deixado de fora do jogo com o Arsenal, que a equipa acabou por perder, por 3-1.



Mais tarde apagou a mensagem, mas Ten Hag não o perdoou e o jovem avançado passou a treinar com as equipas da academia. Só que a situação agora piorou e o jornal 'Mirror' conta que Sancho foi proibido de utilizar todas as instalações frequentadas pela equipa principal, incluindo a cantina.



As estrelas do Manchester United costumam jantar juntas, mas Sancho foi banido destas refeições. A ideia de Ten Hag é extremar a situação e levá-lo a pedir desculpa, coisa que o avançado ainda não fez.



A imprensa inglesa avança também que Harry Maguire e Marcus Rashford já tentaram convencer Sancho a se redimir junto do holandês. "Imploraram-lhe que engula o orgulho, até porque só haverá um vencedor nesta batalha", contou uma fonte ao 'Mirror'. Mas até agora o jogador manteve-se irredutível...