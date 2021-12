Rangnick quer mudanças no Man. United: «Guarda-redes deve receber o menor número possível de passes»

Ralf Rangnick ingressou esta semana no Manchester United e com ele 'trouxe' algumas regras, que vão levar a mudanças, principalmente para o guarda-redes titular dos red devils. No programa 'Coaches Voice', o treinador alemão revelou que vai reduzir o papel de De Gea na construção de jogo da equipa e ainda ter em vista uma dieta rigorosa para o plantel."O guarda-redes deve receber o menor número possível de passes, porque em todas as ligas do mundo o guardião não é o melhor jogador em campo. Por essa razão não deverá ter maior protagonismo", assumiu o técnico que se estreia este domingo pelos red devils frente ao Crystal Palace, em declarações citadas pelo diário 'As'.Quem trabalhou com Ralf Rangnick confirma a exigência e a grande importância que o técnico germânico, de 63 anos, dá aos hábitos alimentares. Per Mertesacker, antigo jogador do Arsenal e que foi treinador pelo alemão no Hannover, admitiu recentemente ter recebido a "maior reprimenda do mundo por estar a comer um kebab.""Era um jovem defesa do Hannover. Lembro-me dela [a reprimenda] até hoje. [Rangnick] disse-me que se voltasse a fazê-lo e não cuidasse da alimentação, sairia do clube", contou, citado pelo 'As'.