Roberto Martínez: «Dalot tem-me impressionado muito ao longo dos últimos dez meses»

Roberto Martínez esteve a fazer comentários do jogo entre Manchester United e Aston Villa da passada terça-feira para a Amazon Prime, d aí o momento curioso de ter entrevistado Bruno Fernandes , jogador que treina na Seleção. O outro português do United, Diogo Dalot, também mereceu palavras do selecionador."Ele ainda é muito jovem, é incrível perceber que esta é já a sua quinta época ao serviço do Manchester United. Ele tem me impressionado muito ao longo dos últimos dez meses, tem sido um ano incrível para ele, já foi pai e tem revelado muita maturidade", começou por dizer Roberto Martínez na Amazon Prime, referindo-se ao período em comum com o jogador na Seleção.O selecionador destacou também a influência de Dalot no clube inglês. "Do ponto de vista futebolístico, há tanta pressão nos laterais nos dias de hoje, e ele pode jogar à direita e à esquerda, e o mais interessante é que joga também pelo meio. Essa versatilidade tem sido essencial para o Manchester United. É um dos jogadores mais importantes para o clube", acrescentou o treinador.