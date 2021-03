Solskjaer e Bruno Fernandes na Seleção: «Não faz sentido perder um jogador por 10 dias no isolamento»

Depois de Klopp garantir que não autorizará os jogadores do Liverpool a representarem as seleções nacionais na paragem prevista para março, caso tenham de cumprir quarentena no regresso ao Reino Unido, também Ole Gunnar Solskjaer colocou muitas reticências sobre o 'empréstimo' de jogadores do Manchester United às seleções. Bruno Fernandes incluído.



"Ainda não tomámos posição sobre isso, mas não faz sentido perder um jogador por dez dias no isolamento. Somos nós que pagamos os jogadores. A FIFA deu uma regra que eles podem não ser dispensados, então vai ser difícil deixá-los jogar nos países da lista vermelha", afirmou o treinador dos red devils.



Relacionadas Klopp quer jogadores obrigados a quarentena fora das seleções: «Nós é que pagamos» "Ainda não tomámos posição sobre isso, mas não faz sentido perder um jogador por dez dias no isolamento. Somos nós que pagamos os jogadores. A FIFA deu uma regra que eles podem não ser dispensados, então vai ser difícil deixá-los jogar nos países da lista vermelha", afirmou o treinador dos red devils.Recorde-se que Portugal defronta o Azerbaijão, a Sérvia e o Luxemburgo nos próximos dias 24, 27 e 30.