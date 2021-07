Solskjaer e o 'reforço' Lingard: «Tem estado brilhante e quer uma vaga aqui»

Jesse Lingard é um dos maiores 'reforços' que o Manchester United poderia pedir para a nova temporada. O inglês já conhece bem a casa, e a sua última época por empréstimo no West Ham, onde apontou nove golos e contribuiu com cinco assistências em 16 partidas, mostrou ao treinador noruegês que pode contar com ele. Agora, a disputar a pré-época com a equipa orientada por Solskjaer, o internacional inglês tem a oportunidade de garantir o seu lugar no plantel, juntando-se a Jadon Sancho como o principal 'reforço' dos red devils.





A confirmação da permanência de Lingard no conjunto de Manchester foi dada pelo próprio treinador, que, após o particular frente ao Derby County (vitória por 2-1 , onde o jogador atuou na segunda parte), elogiou: "Jesse [Lingard] voltou, tem estado brilhante, e quer lutar por uma vaga aqui. Não há nada melhor do que ver os jogadores a quererem lutar por um lugar na equipa. O quão importante foi aquilo que fez na temporada passada. Sabemos do que é capaz, e acredito que precisamos de algumas opções para o ataque. O Jesse entra nos nossos planos por agora".Recorde-se que a imprensa inglesa já adiantou que o West Ham voltou a demonstrar interesse no médio, pelo que, caso o Manchester United queira emprestar o jogador, não deverá ser um problema. A chegada de Sancho para o ataque e a concorrência de Bruno Fernandes, Pogba e Van de Beek no meio campo não vão contribuir para a causa do internacional inglês, mas este já provou a sua qualidade ao nível da Premier League na temporada passada, e Solskjaer deverá dar-lhe uma oportunidade.