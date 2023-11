UEFA pondera alterar regulamentos para 'deixar' Manchester United participar na Liga dos Campeões

O 'The Sun' avança que a UEFA está a ponderar uma mudança nos regulamentos de maneira a permitir que o Manchester United participe na Liga dos Campeões da próxima temporada. Em causa está o facto de Jim Ratcliffe, empresário britânico que está prestes a adquirir uma percentagem do emblema inglês , ter também um investimento significativo no Nice, que deverá igualmente disputar a competição.Segundo os regulamentos atuais, "nenhum indivíduo ou entidade deve exercer controlo ou influência em um ou mais clubes que estejam a participar numa competição" daquela organização, sendo que fonte da UEFA já confirmou ao diário britânico que foram vários os clubes que pediram alterações nesse sentido.Ainda de acordo com a mesma fonte, Aleksander Ceferin já mostrou preocupação quanto à integridade das competições europeias caso estas mudanças sejam implementadas a partir da próxima época (2024/25).