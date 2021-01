Steve Bruce sobre o aumento de casos de Covid-19: «Moralmente é errado continuar a jogar»

O Newcastle foi a primeira equipa da Premier League a sofrer com a pandemia esta época ao ver-se obrigada a adiar um encontro por causa de um surto de Covid-19. A situação no Reino Unido continua a agravar-se e o aumento do número de casos positivos também tem-se refletido no futebol - na última semana, a Premier League registou 40 casos positivos.





Na antevisão ao duelo com o Arsenal, para a Taça de Inglaterra, o treinador do Newcastle, Steve Bruce, defendeu que talvez seja altura de interromper as competições. "Financeiramente, é certo continuar a jogar. Mas na minha opinião, moralmente,é errado fazêlo. Sei que as pessoas querem ver um jogo de futebol, mas somos tão vulneráveis ??quanto as outras pessoas", considerou o técnico dos magpies, em conferência de imprensa. "A velocidade com que o vírus nos atingiu, em poucas horas, foi incrível. É difícil de conter e parar e deixa as pessoas doentes", acrescentou Steve Bruce.A Covid-19 está a ter forte impacto na 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra, nomeadamente no Aston Villa-Liverpool, a disputar-se esta sexta-feira. A turma de Birmingham tem 14 casos positivos e vai entrar em campo com jogadores jovens . Uma situação que Steve Bruce condena. "Isso desvaloriza a FA Cup. Percebemos que vamos ter de jogar sete jogos em janeiro, depois de sete em dezembro, e que a temporada concentrada e não há espaço para mais nada. Será que queremos jogar contra equipas enfraquecidas ou com jovens? Eu não!", atirou o técnico de 60 anos.