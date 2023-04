Porro recorda estreia para esquecer pelo Tottenham: «Claro que fiquei f...»

Pedro Porro concedeu uma entrevista à 'Sky Sports' onde, entre outros temas, abordou a sua saída do Sporting e consequente ida para o Tottenham, assim como a estreia para esquecer que teve nos spurs (derrota por 1-4 diante do Leicester) e a adaptação a Inglaterra e à Premier League."Sou um jogador muito forte mentalmente. Joguei até ao meu último dia [no Sporting] sem saber o que ia acontecer [com a transferência para o Tottenham]. Não queria desrespeitar o meu antigo clube. Sou assim. Gosto de fazer as coisas da maneira certa. Compreendi o lado dos dois clubes. O Sporting não queria perder um jogador em janeiro e ter de contratar outro. No final, o mais importante é que correu tudo bem", começou por dizer o espanhol, antes de lamentar o despedimento de Antonio Conte "É difícil para um jogador novo quando estas coisas acontecem. Não há nada a fazer. Precisei de me focar em mim. Fui para os trabalhos da seleção e de repente descobri que o treinador tinha sido despedido. Claro que gostava de ter trabalhado mais com ele", referiu.Porro estreou-se pelo Tottenham no dia 11 de fevereiro, num jogo para esquecer em que os spurs acabaram goleados pelo Leicester (1-4). O espanhol esteve em campo 75 minutos. "Para dizer a verdade, estava calmo. Claro que fiquei f... logo a seguir, porque era a minha estreia e as coisas não tinham corrido bem. Isso é normal. Se não tiveres a ambição de fazer sempre o teu melhor, então não tens nada".Apesar do estilo "mais físico" da Premier League, Porro garante que tem "gostado muito" de atuar no principal escalão do futebol inglês. "É preciso estar sempre alerta. É preciso intensidade e temos de estar sempre prontos para dar 100 por cento. Estou a adaptar-me ao estilo [de jogo]. Agora só quero continuar", concluiu.