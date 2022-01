Bruno Lage 'de olho' em Cristiano Ronaldo: «Tenho aqui lugar para ele...»

Se Cristiano Ronaldo reconheceu que não está muito feliz com o que se tem feito no Manchester United, Bruno Lage já aponta... uma solução. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre o Wolverhampton e o Manchester United (agendado para a próxima segunda-feira, 17H30), o treinador português deixou rasgados elogios a CR7."Quando olhas para um jogador, o mais importante é perceberes o que ele pode dar à tua equipa. É nisso que o treinador trabalha. Há jogadores que jogam em alguns jogos e noutros não. Depois, quando tens um jogador que marca tantos golos... Nem sei com que idade ele começou a jogar, porque ele era muito novo, e continua no mesmo nível. É uma máquina de golos. Ele quer marcar, marcar, marcar. É um jogador gigante. Todas as equipas gostavam de contar com ele. Mas já sabem como é. É futebol e toda a gente tem uma opinião. Se não estiverem satisfeitos com ele, tenho aqui um lugar para ele (risos). Mas eu sei que estão felizes com ele", afirmou.