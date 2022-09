Diego Costa rendido a Bruno Lage: «Dedica-se a conhecer os jogadores, preocupa-se e confia»

Diego Costa é o mais recente reforço do Wolverhampton de Bruno Lage. Após assinar com o clube inglês, o avançado deixou elogios ao treinador português a quem pediu tempo para mostrar a sua melhor versão, visto que não pisa um relvado desde que deixou o Atlético Mineiro em janeiro último."Conversámos, mas não entrámos no lado pessoal das coisas ou falámos sobre as famílias. Conversámos sobre futebol. Expliquei como me senti, porque estou incrivelmente motivado e preparado para voltar a jogar. Sei que posso ajudar, mas também expliquei a minha situação atual, o que significa que preciso de tempo", começou por contar aos meios do clube inglês."Pedi-lhe para não apressar as coisas no sentido de planear algo que nem sempre saem como planeamos, por isso significa que não poderei ajudar da forma que quero. Foi muito compreensivo. É um grande treinador e tem feito um ótimo trabalho", vincou, destacando ainda outra qualidade no técnico luso."Ele conversou com alguns dos meus antigo companheiros, mas estava muito sereno, o que é muito importante para um jogador. Podiamos dizer que 'Diego Costa é assim', mas um treinador que se dedica a conhecer-te como jogador, preocupa-se contigo e confia em ti, porque pode haver alguma dúvida, já que não jogo há muito tempo e entendo isso. Não julgo essa linha de pensamento, porque quem vê os dados apenas olha para estatísticas. Muitos maus jogadores jogam apenas por números e não deveria ser assim", apontou.