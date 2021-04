Ibrahimovic: «Mostrei que a idade não importa. É tudo uma questão de mentalidade»

Zlatan Ibrahimovic renovou contrato com o Milan por mais uma temporada e, apesar dos 39 anos, garante estar preparado para jogar ao mais alto nível e continuar a ajudar os rossoneri.





"Mesmo que alguém tivesse dúvidas quando voltei, por causa da minha idade, eu mostrei que a idade não importa. É tudo uma questão de mentalidade. Se estás disposto a fazer algo, podes fazê-lo. A minha mentalidade é tentar sempre ser melhor e fazer o máximo que conseguir. Quanto à qualidade em campo, ou tens ou não tens. Não desaparece com o tempo. Tens de estar bem fisicamente e em condições de poder fazer o teu trabalho, mesmo que seja preciso adaptar o estilo de jogo à equipa", disse o avançado sueco, em declarações ao canal de televisão do Milan.Ibrahimovic reconhece que tem um papel fundamental no desenvolvimento dos jovens da equipa onde atuam os portugueses Diogo Dalot e Rafael Leão. "Tento ajudar toda a gente e isso motiva-me. Dá-me adrenalina ver esses jovens a crescer e desde que cheguei já pude ver esse crescimento. Todos estão dispostos a dar o seu melhor e, na minha opinião, todos perceberam que devem fazer sacrifícios em prol da equipa", analisou.