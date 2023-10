Loucura: Giroud brilhou na baliza do Milan e adeptos já esgotaram camisola de guarda-redes do francês

Depois de ter terminado, este sábado, o Génova-Milan (0-1) na baliza dos rossoneri e de ter brilhado com uma grande defesa aos 90'+14 , Giroud continua a ser a principal sensação do clube italiano nas últimas horas. Prova disso é que o próprio Milan decidiu acrescentar a fotografia do avançado na secção destinada aos guarda-redes no site oficial, além de ter dado aos adeptos a possibilidade de colocarem o nome do francês nas camisolas de guarda-redes. Estas, escusado será dizer, já estão esgotadas...Refira-se que Giroud foi 'obrigado' a recuar para a baliza depois da expulsão de Mike Maignan aos 90'+9, uma vez que Stefano Pioli já tinha realizado as cinco substituições.