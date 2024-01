Maignan diz ter ouvido "sons de macaco" antes de abandonar Udinese-Milan: «Não queria voltar a jogar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mike Maignan explicou o porquê de ter abandonado este sábado o Udinese-Milan aos 33 minutos , garantindo que, em mais de uma ocasião, ouviu "sons de macaco" vindos das bancadas. O jogo, recorde-se, esteve interrompido e acabou por ser retomado pouco depois."O que aconteceu foi que, na marcação de um pontapé de baliza, ouvi sons de macaco. Não disse nada. Na segunda vez que fui buscar a bola, voltei a ouvir [os sons]. Disse ao quarto árbitro e fui ao banco de suplentes também. Não podemos jogar futebol assim. Não é a primeira vez que isto acontece. Precisamos de dizer que estas situações estão erradas. Não são todos os adeptos, a maioria só quer apoiar a sua equipa ou provocar-te, mas isso é normal. Isto não. Voltámos [ao relvado] com mais vontade de ganhar, porque essa é a melhor resposta", referiu o guarda-redes francês à 'Sky Sport Italia'.O guardião, de 28 anos, reforçou ainda que estes comportamentos têm de ser punidos: "Devem receber sanções muito fortes, porque falar já não faz nada. Se as crianças nos estádios virem as suas famílias ou amigos a fazerem algo assim... É uma vergonha. Fiquei irritado porque não foi a primeira vez que aconteceu. Não queria voltar a jogar, mas somos uma família e não podia deixar os meus companheiros para trás".Refira-se que, quando o jogo foi interrompido, o Milan vencia por 1-0 graças ao golo de Loftus-Cheek, aos 31 minutos. Os rossoneri, que chegaram a estar em desvantagem na 2.ª parte, conseguiram dar a volta e triunfaram por 3-2