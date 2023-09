Buffon revela exato momento em que decidiu terminar a carreira: «Foi o sinal de que tinha que parar»

Gianluigi Buffon revelou esta segunda-feira, na primeira conferência de imprensa como chefe de delegação da seleção italiana, o exato momento em que decidiu terminar a carreira de guarda-redes.O antigo internacional italiano retirou-se dos relvados em agosto ao serviço do Parma, sendo que o seu último jogo aconteceu a 30 de maio, frente ao Cagliari na 1.ª mão das 'meias' do playoff de subida à Serie A. Buffon foi substituído no intervalo desse encontro por lesão e foi ai que começou a pensar no futuro."Não foi difícil [decidir retirar-me]. Na minha idade, era algo natural de se considerar. Tinha-me preparado para estar pronto para o playoff da Serie B no final da época. Estava totalmente apto física e mentalmente, mas lesionei-me em Cagliari. Esse foi o sinal de que tinha que parar. Quando estava no balneário em Cagliari já tinha decidido", confessou Buffon.