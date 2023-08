Buffon anuncia fim de carreira aos 45 anos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

Gianluigi Buffon anunciou, esta quarta-feira, o fim de carreira aos 45 anos. Nas redes sociais, o histórico guarda-redes italiano deixou uma curta mensagem de despedida."Está feito, rapaziada. Vocês deram-me tudo. Eu dei-vos tudo. Fizemos isto juntos", escreveu, numa publicação que também conta com um vídeo com alguns dos seus melhores momentos ao serviço dos vários clubes que representou ao longo da carreira.O agora ex-guardião deve tornar-se chefe de delegação da seleção italiana, antigo cargo de Gianluca Vialli, falecido em janeiro. 28 títulos depois, a aventura da lenda das balizas acaba aqui. Tendo iniciado e terminado a viagem no Parma, Buffon sagrou-se campeão mundial em 2006 (venceu a Luva de Ouro), mas foi nas 19 épocas em que protegeu as redes da Juventus que se celebrizou – fez uma temporada no PSG, em 2018/19. Buffon ainda tinha contrato com o Parma e rejeitou um convite da Arábia Saudita. O corpo disse-lhe que era tempo de mudar de vida.









(notícia atualizada às 14h38)