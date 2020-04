Filho de Maldini assume: «O meu ídolo é Ronaldinho mas atualmente gosto muito do João Félix»

Através de um direto no Instagram no qual respondeu a várias perguntas dos fãs Daniel Maldini, avançado do AC Milan e filho de Paolo Maldini, assumiu que já recuperou do coronavírus e fez ainda várias revelações.

Entre elas, o jovem italiano admitiu que no panorama do futebol atual se revê na forma de jogar do português João Félix, do Atlético de Madrid. "Um jogador atual do qual realmente gosto é João Félix", afirmou Daniel Maldini, que gosta também de pisar os mesmos terrenos do craque português quando está em campo. "Sinto-me mais confortável como segundo avançado, a jogar atrás do homem mais adiantado", acrescentou.





Quanto aos seus ídolos desde a infância - além do próprio pai - Daniel Maldini revelou a sua preferência por Ronaldinho, que também representou o Milan entre 2008 e 2010. "Um dos meus ídolos e modelos sempre foi o Ronaldinho", admitiu o jovem jogador de 18 anos