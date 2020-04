Filho de Maldini está recuperado do coronavírus e já voltou aos treinos

Daniel Maldini, filho da lenda do Milan e atual diretor técnico do clube Paolo Maldini, garante que estar recuperado do coronavírus e já voltou aos treinos domésticos. O avançado de 18 anos que também representa os rossoneri e o pai testaram positivo à covid-19 mas no caso do jovem a doença está superada.





"Estou bem, não tenho apresentado mais sintomas e já retomei o meu treino individual" admitiu, durante uma sessão de perguntas e respostas em direto no Instagram.Daniel Maldini estreou-se pela equipa principal do Milan a 22 de fevereiro - cumpriu os 90 minutos no empate (1-1) caseiro com o Hellas Verona antes de a Serie A ser suspensa devido à pandemia -, e assume que foi uma sensação única. "Mentalmente eu estava bastante calmo e focado nesse jogo. Mas jogar no San Siro foi uma emoção única, a melhor que já experimentei neste desporto", disse o jovem jogador em conversa com os fãs.Daniel revelou ainda que procura seguir os exemplos do pai e de... Ibrahimovc, dois dos seus mentores."Ibrahimovic deu-me muitos conselhos, dentro e fora do campo. O legado do meu avô Cesare e do meu pai é uma responsabilidade importante, mas estou habituado a lidar com essa pressão desde muito novo", justificou.