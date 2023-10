Do "pôr a mesa" ao "evitar gritar que nem um louco": FC 24 'obriga' a contrato hilariante entre central do Génova e namorada

O EA Sports FC 24 foi lançado há pouco mais de uma semana e, aparentemente, é seguro dizer que já há quem esteja farto. Pelo menos parece ser esse o caso da namorada de Alan Matturro, jogador do Génova que, nas redes sociais, partilhou uma imagem de um contrato que assinou com Antonella Ciavaglia "devido a mal-entendidos criados pela PlayStation 5" e pelo jogo em questão.No contrato, que deu azo a vários comentários de seguidores, o uruguaio compromete-se a quatro pontos, entre os quais "jogar PlayStation sem gritar que nem um louco", "levantar-se para pôr a mesa quando lhe é pedido" ou "evitar saltar e gritar que nem um maluco quando marca um golo".Já Antonella, compromete-se a "não chatear" o namorado enquanto este joga, além de ter de "apoiar Alan sempre que este perde ou se chateia com os amigos".A título de curiosidade, refira-se que Alan Matturro ficou no banco do Génova este sábado, na derrota da equipa diante do Milan de Rafael Leão, por 1-0