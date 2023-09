EA Sports FC 24: Começa uma nova era para o 'The World's Game'

A Electronic Arts (NASDAQ: EA) marca hoje o começo de uma nova era do futebol com o lançamento mundial do EA SPORTS FC™ 24, já disponível para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation®4, Xbox One e Nintendo Switch™. Uma trindade de novas tecnologias alimenta o EA SPORTS FC™ 24, com o cross-play agora expandido a todos os modos multijogador online, permitindo que os amigos joguem juntos em várias plataformas à medida que a EA SPORTS entra numa nova era do world’s game. Os fãs são convidados a juntarem-se ao clube juntamente com 6.8 milhões de jogadores que já jogaram EA SPORTS FC 24 através do Acesso Antecipado, um aumento de 25% desde o ano passado?.

"Hoje é um momento marcante, pois convidamos milhões de fãs a juntarem-se ao clube com o EA SPORTS FC", disse Nick Wlodyka, vice-presidente sénior e diretor geral do EA SPORTS FC. "A inovação que está no coração do desenvolvimento do FC 24, combinada com um compromisso com a autenticidade, oferece uma experiência de futebol inigualável que é abrangente, fiel à vida real e, acima de tudo, cria uma comunidade em que os fãs são o centro."

O lançamento do EA SPORTS FC 24 é lançado esta semana juntamente com o EA SPORTS FC Mobile como as primeiras experiências na plataforma de futebol global EA SPORTS FC alimentadas pelos videojogos. O EA SPORTS FC chega a fãs em todo o mundo através de produtos para consolas, dispositivos móveis, online e esports, suportado com uma história de 30 anos na definição de futebol interativo e a liderar um futuro que dá prioridade aos fãs baseado na inclusão, inovação e autenticidade.

A autenticidade incomparável no EA SPORTS FC™ 24 é baseada numa lista de jogadoras dos maiores clubes e ligas de todo o mundo, incluindo LALIGA EA SPORTS, Premier League, Bundesliga, Serie A, CONMEBOL Libertadores, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Barclays Women's Super League e muito mais.

"O EA SPORTS FC 24 é a nossa maior expressão de sempre de futebol interativo e irá ligar os fãs de todo o mundo ao desporto como nunca antes", disse David Jackson, VP de Marca, EA SPORTS FC. "Juntamente com 19.000 atletas, mais de 700 equipas e mais de 30 ligas, entramos no nosso novo capítulo com FC 24 com níveis sem precedentes de autenticidade.

Uma trindade de tecnologias que impulsionam o EA SPORTS FC 24

Para inaugurar uma nova era para os fãs de futebol em todo o mundo, o EA SPORTS FC™ 24 é alimentado por um conjunto de tecnologias que trabalham em conjunto para criar uma experiência autêntica e fiel ao futebol. Impulsionam o maior salto para o realismo até hoje, o HyperMotionV* que traduz a fluidez do futebol do mundo real usando dados volumétricos de mais de 180 partidas de primeira linha. PlayStyles, otimizado por dados Opta do mundo real e dados de outras fontes, traz uma dimensão sem precedentes aos atletas, até às classificações gerais para destacar habilidades em campo que tornam os jogadores especiais. Um motor Frostbite melhorado realça os detalhes para tornar cada momento do jogo mais parecido com o futebol.