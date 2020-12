Nápoles ganha recurso e encontro com a Juventus vai ter de ser jogado

O encontro entre Juventus e Nápoles, inicialmente agendado para 4 de outubro, vai mesmo ter de se realizado numa data futura, isto depois do Comité Olímpico Italiano ter analisado e 'aprovado' o recurso dos napolitanos. Na altura penalizados com derrota por falta de comparência - e ainda com a dedução de 1 ponto -, por não se terem apresentado a jogo devido a casos de Covid-19, os responsáveis do Nápoles não se contentaram com a decisão, recorreram por duas ocasiões - viram um primeiro recurso ter sido negado pelo Tribunal de Apelo da Federação Italiana de Futebol (FIGC) - e esta noite receberam a boa notícia.





Na altura, recorde-se, o plantel do Nápoles não foi autorizado a viajar pela autoridade de saúde local, devido aos casos positivos de Piotr Zielinski e Eljif Elmas, que surgiram dias depois de um surto de Covid-19 ter sido detado no Génova, a equipa perante a qual os napolitanos haviam jogado dias antes.