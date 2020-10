Serie A atribui vitória à Juventus frente ao Nápoles e tira um ponto à equipa de Gattuso

A Liga italiana atribuiu esta quarta-feira a vitória por 3-0 à Juventus no jogo frente ao Nápoles, da 3.ª jornada, que deveria ter sido realizado no dia 4 deste mês. Com dois casos de Covid-19 no plantel, faltou ao encontro porque não viajou para Turim, alegando ordens das autoridades de saúde locais para que a equipa de Gattuso se isolasse por precaução.





Em comunicado, a Serie A considera que os dois casos positivos não justificavam a opção tomadas pelas autoridades de saúde e que existiam condições para a comitiva viajar e disputar o encontro. De acordo com o protocolo da liga italiana, acordado pelos clubes e validado pela UEFA, sempre que uma equipa tenha 13 jogadores disponíveis - incluindo, pelo menos, um guarda-redes - o jogo deve realizar-se.Além da derrota na secretaria, os napolitanos também perdem um ponto dos cinco conquistados até ao momento mas o clube liderado por Aurelio De Laurentiis vai recorrer de ambas as decisões.