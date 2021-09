Ronaldo de olho em Mourinho: «É o grande treinador que sempre foi»

Ronaldo Nazário deixou, em entrevista à 'Dazn', rasgados elogios a José Mourinho e a Cristiano Ronaldo. O ex-avançado brasileiro, que sublinhou igualmente que o PSG se encontra na "pole position" para vencer a Liga dos Campeões, lembrou que segue a Serie A com "grande entusiasmo", garantindo ser uma liga que está a "poucos passos da Premier League".





"Itália tem uma tradição futebolística incrível e está a recuperar-se, como se viu no Euro'2020. O campeonato italiano está a poucos passos da Premier League e da LaLiga. A seleção de Roberto Mancini é poderosa e cheia de bons jovens", disse, apontando à saída de CR7 de Turim."Foi uma bela história entre o Cristiano e a Juventus, que trouxe benefícios ao futebol italiano. Fez com que o campeonato se redescobrisse no mundo e tornou-o competitivo ao mais alto nível. Foi uma passagem magnífica. Cristiano preferiu sair, mas isso não muda nada. A equipa é forte mesmo assim. Atenção que a Juventus continua a ser a Juventus. Por exemplo, trouxeram de volta a Turim aquele jovem avançado de quem eu gosto muito... Moise Kean".O Fenómeno aproveitou o momento para deixar rasgados elogios a José Mourinho. "Parece-me o grande treinador que sempre foi. Vai melhorar a Serie A com toda a sua experiência e forma de trabalhar. É um dos treinadores mais importantes do mundo. Tenho a certeza que se sairá bem na Roma porque é um profissional do mais alto nível", rematou.