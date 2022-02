Presidente da Fiorentina ataca empresários de Vlahovic: «Desonestos e mentirosos»

A transferência de Vlahovic para a Juventus foi uma das que mais marcou este mercado de inverno. O avançado sérvio, que vai usar a camisola 7 , assinou pelos bianconeri proveniente da Fiorentina por um valor superior a 70 milhões de euros, numa operação que suscitou muitas críticas por parte do presidente 'viola', dirigidas aos agentes do jogador."No final de novembro tentei renovar com ele. Eu estava doente e os médicos aconselharam-me a ficar na América, mas fui a Florença vê-lo. Fiquei ainda mais doente e com raiva dele", começou por explicar Rocco Commisso.E prosseguiu: "Os agentes dele foram desonestos e mentirosos. Houve uma boa reunião, tivemos de nos encontrar para assinar e eles disseram que o contrato de quatro ou cinco milhões líquidos não era suficiente. Eles pediam oito por temporada e 10 por cento de comissão sobre vendas futuras", justificou, considerando que os empresários do jogador tentaram "arruinar a Fiorentina"."Tentámos negociar com várias equipas da Premier League, mas os agentes dele diziam sempre que não. Já tinham um acordo com a Juventus, talvez até como jogador livre. Isto está a acontecer cada vez mais no futebol, olhem para Mbappé, Insigne, Donnarumma... queriam ficar ricos às minhas custas e às custas do clube".Contudo, Commisso considerou a venda do avançado uma "obra-prima". "Conseguimos 80 milhões [contando com objetivos] e com isso olhamos para o futuro. Não podemos competir com o poder da Juventus", concluiu o presidente da formação italiana, que terminou respondendo aos insultos que os adeptos da Fiorentina lhe dirigiram: "É uma grande deceção. Agora já sei que em Florença há pessoas que gostam do meu dinheiro mas não da minha presença".