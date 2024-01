Maignan condena insultos racistas: «Não foi o jogador que foi atacado. Foi o homem e o pai de família»

View this post on Instagram A post shared by Mike Maignan (@magicmikemaignan)

Mike Maignan publicou este domingo uma mensagem nas redes sociais afrente à Udinese. O guarda-redes considera que, apesar das campanhas contra o racismo, "nada mudou" e que há várias entidades que têm "de assumir a responsabilidade" porque são "cúmplices". O jogo, recorde-se, esteve interrompido durante cinco minutos."Não foi o jogador que foi atacado. Foi o homem. É o pai de família. Não é a primeira vez que me acontece. E eu não sou a primeira pessoa a quem acontece. Houve comunicados, campanhas publicitárias, protocolos e nada mudou. Hoje, todo o sistema tem de assumir a responsabilidade:- Os autores destes atos, porque é fácil agir em grupo no anonimato de uma bancada;- Os espectadores que estavam na bancada, que viram e ouviram tudo, mas que preferiam manter o silêncio, são cúmplices;- A Udinese, que apenas falou de uma interrupção do jogo como se nada tivesse acontecido, são cúmplices;- As autoridades e o Ministério Público, com tudo o que se está a falar, se não fizeram nada, serão também cúmplices;Já vos disse e se tiver de o dizer novamente: não sou vítima. E quero agradecer ao meu clube, o Milan, aos meus companheiros de equipa, ao árbitro, aos jogadores da Udinese e a todos aqueles que me enviaram mensagens, que me telefonaram, que me apoiaram em privado e publicamente. Não posso responder a todos, mas estou a ver-vos e estamos juntos nisto. É uma batalha difícil, que vai exigir tempo e coragem. Mas é uma luta que vamos vencer".