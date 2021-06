Oficial: Simone Inzaghi é o novo treinador do Inter

Simone Inzaghi foi, esta quinta-feira, oficializado pelo Inter como novo treinador do clube italiano.





O técnico, de 45 anos, que treinou a Lazio nas últimas seis épocas, terminando a última no sexto lugar do campeonato, assinou um contrato de dois anos com a equipa campeã italiana, na altura orientada por Antonio Conte, que acabou por deixar o comando da equipa "O Inter Milão dá as boas-vindas a Simone Inzaghi, que é o novo treinador da equipa principal de futebol, tendo assinado contrato por duas temporadas", refere o clube numa curta nota, divulgada no site oficial.O clube, que esta época conquistou o 19.º 'scudetto' do seu palmarés, vive uma situação financeira delicada, sobretudo devido à pandemia de covid-19.