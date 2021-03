Buffon volta a ser colocado na rota do FC Porto

A imprensa italiana avançava na segunda-feira que Gianluigi Buffon quer deixar a Juventus no final da época e encontrar um clube onde possa ser titular, seja em Itália ou noutro país qualquer, para poder encerrar a carreira a jogar. A 'Gazzetta dello Sport' avança agora com possíveis destinos do guarda-redes, de 43 anos, com um clube português à espreita: o FC Porto,





Segundo aquele jornal italiano, os dragões podem estar na rota do internacional transalpino ele que, no verão de 2019, após deixar o PSG, esteve perto do Dragão. "Estava pronto para assinar pelo FC Porto quando chegou a chamada da Juventus", revelou o seu agente, Silvano Martina, ao Calciomercato.O Nápoles - que estará já à procura de uma solução caso Ospina deixe o clube - e o Lille também estarão no horizonte de Buffon, escreve a 'Gazzetta dello Sport'. O regresso a Parma, onde começou a carreira, é uma hipótese também em cima da mesa.O guarda-redes, de 43 anos, esteve em apenas 10 jogos pela Juventus esta época - cinco na Serie A, quatro na Taça de Itália e um na Champions - e está cansado de estar na sombra de Szczesny.