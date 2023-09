Cristiano Ronaldo avança com processo contra Juventus: os 19,9 milhões que estão em cima da mesa

Agora é oficial, diz a 'La Gazzetta dello Sport': Cristiano Ronaldo vai avançar com um processo contra a Juventus para recuperar os 19,9 milhões de euros de salários não pagos que estão pendentes desde o tempo da pandemia da Covid-19.Segundo o jornal italiano, o internacional português, agora no Al Nassr, solicitou numa primeira fase documentos à Procuradoria de Turim, tal como Paulo Dybala , que acabou por chegar a acordo com a Juventus para receber 3 milhões de euros em salários em atraso.Recorde-se que o clube italiano foi investigado pela procuradoria de Turim por supostos acordos realizados com os futebolistas, acordos esses que nunca deram entrada na Liga nem na federação. As autoridades suspeitavam que a Juventus tenha realizado manobras financeiras para fugir ao pagamento de impostos.