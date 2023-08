Szczesny recusa mudar-se para a Arábia Saudita e justifica: «Já ganhei muito dinheiro»

Já são muitos os craques que rumaram à Arábia Saudita, mas há quem continue a preferir ficar pelo futebol europeu. Wojciech Szczesny, guarda-redes da Juventus, faz parte deste segundo grupo, conforme revelou e justificou numa entrevista no seu país natal."Já ganhei muito dinheiro na minha carreira, prefiro desafios divertidos, e defender a baliza da Juventus é o melhor que posso ter", começou por dizer em entrevista ao canal polaco ‘TVP Sport’. "Leio muito pouco sobre o que dizem de mim e é difícil alguém influenciar-me. Sei que sou jogador da Juventus e vou continuar a ser, a não ser que eles não me queiram", garantiu.Em relação à ausência da Juventus das competições europeias,, o guarda-redes, de 33 anos, confessa que isso até será positivo. "Agora vou passar as terças e quartas-feiras a ver a Liga dos Campeões na televisão. Fomos excluídos e não tencionamos fazer nada quanto a isso. É o que é, e agora teremos mais tempo para treinar e descansar, pela primeira vez na minha carreira. Não é o fim do mundo".