Osimhen 'ataca' agente de companheiro de equipa: «Monte de merda, tira o meu nome da tua boca»

Victor Osimhen mostrou-se nas últimas horas muito indignado com as mais recentes declarações de Mamuka Jugeli, empresário do seu companheiro de equipa Khvicha Kvaratskhelia, que considerou que o nigeriano estava a poucos meses de deixar o Nápoles para rumar à Arábia Saudita. Nas redes sociais, o avançado não deixou nada por dizer e 'atacou' diretamente o agente com alguns insultos."Caro Mamuka Jugeli, és um monte de merda e uma desgraça. Estou envergonhado com a tua forma de raciocinar. Idiota! Tira o meu nome da tua boca!", escreveu Osimhen numa 'story' no Instagram.Refira-se que Osimhen renovou contrato com o Nápoles em dezembro, poucos meses depois de ter sido associado precisamente a uma transferência para a Arábia Saudita