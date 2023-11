Osimhen recorda nega aos milhões do Al Hilal: «Quanto mais lhes dizes que não...»

Victor Osimhen, avançado do Nápoles, revelou o porquê de ter recusado uma proposta milionária - de cerca de 200 milhões de euros - do Al Hilal em setembro, frisando que tinha o sonho de continuar a jogar na Europa aos 24 anos."[A proposta] Era muito alta, muito difícil de recusar. Era algo que mudaria a minha vida. Quantas mais vezes dizes que não aos árabes, mais eles aumentam a proposta. Mas disse-lhes: 'Não amigos, eu fico'. Queria continuar a jogar na Europa. Falei com o Nápoles e decidimos rejeitar a proposta juntos. Não queria que as pessoas pensassem que me queria ir embora. O futebol joga-se por dinheiro, mas também há muito mais", contou o nigeriano ao podcast 'The Obi One', do antigo médio John Obi Mikel.Refira-se que, à data, o presidente do Nápoles Aurelio de Laurentiis fez questão de deixar um 'aviso' ao Al Hilal: "Com esse dinheiro só dá para comprar o pé do Osimhen. Para o próximo ano ofereçam 500 milhões e vamos considerar a oferta", referiu.Osimhen tem contrato com o Nápoles até 2025.