Karsdorp não compareceu no regresso aos trabalhos da Roma

A relação entre Rick Karsdorp e a Roma parece estar cada vez mais perto do fim, depois de o lateral holandês não ter aparecido na tarde deste domingo no centro de treinos do clube italiano, que hoje regressou aos trabalhos, segundo a 'Sky Sport Italia'.O defesa, de 27 anos, não vai integrar por isso o estágio que a equipa de José Mourinho vai fazer no Japão, nesta pausa devido ao Mundial'2022.Parece ser o ponto de rotura entre Karsdorp, a Roma e Mourino que, recorde-se, após o empate com o Sassuolo, acusou o jogador de ser "pouco profissional" e convidou-o a procurar outro clube em janeiro.Segundo a imprensa italiana, a Juventus já mostrou interesse no internacional holandês.