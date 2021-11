Mourinho de olho em reencontro com Dalot: lateral na mira da Roma

Diogo Dalot pode reencontrar-se com José Mourinho, desta vez na Roma . A informação é avançada pelo 'Calciomercato', que afirma que o treinador português quer contar com o lateral que também já contratou para o Manchester United, em 2018.Esta temporada, Dalot disputou, até ao momento, seis jogos em todas as competições pelos red devils, depois de em 2020/21, emprestado ao Milan, ter participado em 33 partidas, nas quais contribuiu com dois golos e três assistências. De resto, Mourinho terá o defesa luso em alta consideração devido à sua versatilidade, uma vez que pode atuar tanto no lado esquerdo como no lado direito da defesa.O portal italiano informa que a Roma tinha Marcus Pedersen, do Feyenoord, como alvo prioritário, mas a formação holandesa não mostrou qualquer intenção de deixar o norueguês sair, pelo que os italianos viraram atenções para Dalot.